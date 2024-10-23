شبكة الجزيرة ترد على اتهامات جيش الاحتلال لصحافييها في شمال غزة

أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن استنكارها الشديد للاتهامات “الباطلة التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم لصحافييها العاملين في شمال غزة”.

وأكدت الشبكة في بيان الأربعاء أن “هذه الاتهامات الملفقة ليست إلا محاولة جديدة لإسكات صوت الصحفيين القلائل الباقين في القطاع، ولإخفاء حقيقة ما يرتكب فيه من فظائع”.

وتذكر الشبكة بأن “هذه الادعاءات تأتي بعد كشف الجزيرة مؤخراً عن جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الحرب المستمرة على غزة، وفي ظل مواصلة صحفيي الشبكة الميدانيين نقل صورة ما يجري في شمال غزة، بوصفها الوسيلة الإعلامية الدولية الوحيدة التي توثق يوميات الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المستمر، والاستهداف المتعمد للمدنيين الأبرياء”.

ورفض بيان الجزيرة “وصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لصحافييها بالإرهابيين، وتدين استخدام وثائق مفبركة وأدلة ملفقة لإثبات هذه التهم الواهية”.

وتؤكد الشبكة أن “صحفييها يؤدون عملهم بمهنية، ويسعون لتوثيق ما يتعرض له نحو مليوني مدني يعيشون ظروفا صعبة في المنطقة”.

وقال بيان شبكة الجزيرة الإعلامية إنها تعد “هذه الاتهامات حلقة جديدة من سلسلة استهداف ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية ضدها”، محذرة من أن تكون “هذه الادعاءات ذريعة لاستهداف مراسليها، بعد أن قتلت إسرائيل عددا غير مسبوق من الصحفيين والإعلاميين في القطاع منذ نشوب الحرب”.

وأشار البيان إلى أنه “خلال العامين الماضيين استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية وقتلت عددا من صحفيي الجزيرة في الضفة الغربية وغزة. منهم شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية الأمريكية التي اغتيلت عمداً في 2022، والزملاء سامر أبو دقة، وحمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول الذين استشهدوا في غزة. ولفقت السلطات الإسرائيلية اتهامات لبعض هؤلاء الزملاء لتبرير جرائمها بحقهم. ورفعت الجزيرة قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاسبة قتلتهم”.

كما أوضح البيان أن “منظمات دولية معنية بحرية الصحافة أحصت أكثر من 100 جريمة قتل بحق صحفيين في غزة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في العام الماضي وحده”.

ودعت شبكة الجزيرة الإعلامية “المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية صحفييها وضمان سلامتهم، ووضع حد للجرائم الإسرائيلية ضد الإعلاميين”، مؤكدة “التزامها بتقديم تقارير وتغطيات إخبارية موضوعية موثوقة من الميدان، رغم المخاطر الجسيمة والاتهامات التي يتعرض لها مراسلوها”.