شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرقي غزة (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة الزهراء التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وأظهرت لقطات خاصة للجزيرة مباشر عشرات الأشخاص المضرجين في دمائهم على الأرض بينما يسارع الناجون لإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء.

من ناحية أخرى، حذّر مدير مستشفى “كمال عدوان” حسام أبو صفية من أن حرب إبادة إسرائيلية تستهدف كل من هو موجود في شمالي قطاع غزة.

وقال أبو صفية إن المستشفى “لا يستطيع توفير وحدات دم للجرحى، وكل ساعة يتحول جريح إلى شهيد بسبب نقص المستلزمات والأدوات الطبية”.