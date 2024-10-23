صواريخ حزب الله تشعل حرائق في عكا (فيديو)

قال الإطفاء الإسرائيلي إن 4 فرق تعمل على إخماد حريق اندلع في مطبعة بمدينة عكا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حريقا اندلع في منشأة بالمنطقة الصناعية في عكا، بعد إصابتها من صاروخ أطلق من لبنان.

تغطية صحفية: تصاعد أعمدة الدخان بعد سقوط صــاروخ في عكا شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/cJDqCXKYHm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 23, 2024

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من لبنان سقط أحدهما على مصنع في عكا والثاني على مصنع في كريات بياليك بخليج حيفا.

وعكا تعدّ من أقدم مدن فلسطين التاريخية، تقع على البحر المتوسط على الرأس الشمالي من خليج حيفا غرب منطقة الجليل.

اعتراض صواريخ ومسيرات

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض 15 صاروخا من الدفعة الأخيرة التي أطلقت من لبنان باتجاه عكا والكريوت.

من جهته، قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه اعترض منذ الصباح 4 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان، معلنا رصد إطلاق 25 قذيفة من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل الأعلى.

ورصدت إسرائيل إطلاق 25 صاروخا على خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الأوسط (شمال) خلال دقيقتين قبل ظهر اليوم الأربعاء، تم اعتراض معظمها ورصد سقوط بعضها بمناطق مفتوحة، بحسب بيان للجيش.

ودوت صفارات الإنذار في خليج حيفا ومدينة عكا والعديد من البلدات في الجليل الأعلى والجليل الأوسط بينها مستوطنتا كريات شمونه والمطلة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض مسيرة فوق الأراضي اللبنانية.

وأضاف: إثر التنبيهات التي تم تفعيلها في (مستوطنتي) ديشون وراموت نفتالي اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة فوق الأراضي اللبنانية.

ولم تتوقف صفارات الإنذار في شمال إسرائيل منذ ساعات الصباح بعد أن دوت في ساعة مبكرة في وسط إسرائيل أيضا بما في ذلك مدينة تل أبيب.