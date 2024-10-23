قائمة من 10 مطالب عاجلة.. عائلات فلسطينية تلتقي رئيس وزراء بريطانيا

ذكر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التقى ونائبته أنجيلا راينر عددًا من الأسر الفلسطينية لعرض معاناة أقربائهم الذين فقدوهم في غزة، وخاصة من الأطفال والرضع.

وأعربت العائلات لرئيس الوزراء عن مخاوفها بشأن الوضع في غزة مع مواصلة إسرائيل هجماتها، وطلبت من الحكومة البريطانية أن تأخذ مخاوفها بعين الاعتبار.

10 مطالب عاجلة

خلال الاجتماع، قدّمت العائلات 10 مطالب خطية لرئيس الوزراء، وطلبت من الحكومة أن تعطيها الأولوية.

ومن بين المطالب إحضار أطفال من غزة بحاجة إلى الرعاية الطبية، وإشراف بريطانيين على إدخال المساعدات إلى غزة في المعابر، وخطة تأشيرات وتدابير من جانب المملكة المتحدة لضمان وصول المساعدات الطبية، على الرغم من الحصار الإسرائيلي المتعمد للمساعدات.

وتدعو الخطة حكومة المملكة المتحدة إلى تنسيق تصاريح السفر والتأشيرات الطبية والنقل الآمن إلى المملكة المتحدة، حيث يمكن للأطفال تلقّي الرعاية المتخصصة.

كما دعا المشاركون في اللقاء إلى تنفيذ برنامج لمّ شمل الأسرة للاجئين الفلسطينيين، وإنشاء مسارات قانونية وتأشيرات سفر لإعادة توحيد الأسر من خلال التغلب على قيود السفر الحالية. وطالبوا بوقف تقييد تدفق المساعدات إلى غزة، وخاصة في ضوء التقارير الصادرة عن منظمات دولية تؤكد أن إسرائيل تعمد إلى تقييد تدفق المساعدات إلى غزة، وخاصة في الشمال، ضمن “خطة الجنرالات”.

ومن أجل التخفيف من استخدام المجاعة سلاحًا في الحرب، دعت العائلات الفلسطينية إلى وجود موظفين بريطانيين على المعابر الحدودية لضمان عمليات تفتيش سريعة ومراقبة وضمان تدفق المساعدات دون قيود إلى غزة.

كما أعرب المشاركون عن مخاوفهم بشأن سلامتهم الداخلية، فيما يتعلق بالمواطنين البريطانيين الذين تطوعوا في الجيش الإسرائيلي، والذين ربما ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويمكنهم العودة إلى المملكة المتحدة، مما يثير مخاوف أمنية بشأن الفلسطينيين الذين يعيشون في بريطانيا.

مطالب سابقة

وسبق أن طالب عضو مجلس اللوردات سيد كمال حكومة بلاده بالتوقف عن شحن الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام، خاصة أن البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية تشير إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على أكثر من 100 رخصة تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة للرقابة من البلاد إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغيّر من دعم لندن حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها، وفق تعبيره.