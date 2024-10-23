كبير موظفي البيت الأبيض في عهده: ترامب استبدادي وينطبق عليه التعريف العام للفاشي

تسبب جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق خلال ولاية دونالد ترامب، في إثارة ضجة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن قال إن المرشح الجمهوري ينطبق عليه “التعريف العام للفاشي”، كما علّق على موقفه من الزعيم النازي أدولف هتلر.

وقال كيلي لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تصريحات نُشرت أمس الثلاثاء “بالنظر إلى تعريف الفاشية: إنها أيديولوجية وحركة استبدادية يمينية وقومية متطرفة تتميز بزعيم ديكتاتوري واستبداد مركزي وعسكرة وقمع قسري للمعارضة، والإيمان بتسلسل اجتماعي هرمي طبيعي”.

وتابع كيلي، رئيس موظفي البيت الأبيض وصاحب أطول فترة خدمة خلال رئاسة ترامب “بالتأكيد، من خلال تجربتي، فإن هذه هي أنواع الأشياء التي يعتقد أنها ستعمل بشكل أفضل من حيث إدارة أمريكا”.

استبدادي

وأضاف كيلي “بالتأكيد أن الرئيس السابق ينتمي إلى المنطقة اليمينية المتطرفة، ومن المؤكد أنه استبدادي ويُعجب بالأشخاص الديكتاتوريين. لقد قال ذلك. لذلك فهو بالتأكيد يقع ضمن التعريف العام للفاشي، بالتأكيد”.

كما أثار كيلي موقف ترامب اتجاه هتلر، قائلًا “لقد علّق أكثر من مرة، إذ قال كما تعلمون إن هتلر قام ببعض الأشياء الجيدة أيضًا”، مضيفًا أنه يعتقد أن ترامب “يفتقر إلى معرفة التاريخ”.

يُذكر أنه من المقرر أن يواجه ترامب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن الاثنين متقاربان في نسب التأييد.