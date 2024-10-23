سياسة|الأرجنتين

ممثل أرجنتيني يهودي: غزة لن تُهزم أبدا

الممثل الأرجنتيني اليهودي الأصل نورمان بريسكي (مواقع التواصل)
23/10/2024-|آخر تحديث: 23/10/202411:08 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الممثل الأرجنتيني الشهير من أصل يهودي، نورمان بريسكي، إن غزة لن تُهزم أبدا.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل توزيع جوائز مارتن فييرو السينمائي الذي أقيم في الأرجنتين أمس الثلاثاء.

وتطرّق بريسكي، وهو مخرج وكاتب مسرحي، وحصل على جائزة في الحفل، إلى ما يحدث في قطاع غزة حيث تتواصل الهجمات والإبادة الإسرائيلية.

وقال بريسكي “غزة، غزة، غزة، غزة لن تُهزم أبدا. لا يهم إذا صفقت لي أكثر أو أقل، لكنني أشعر بذلك في دمي، أنا أدافع عن شعب غزة الذي يُقتل”.

هجوم

وبعد أن لقي كلامه عن غزة تصفيقا هائلا، تعرَّض بريسكي لهجوم عبر منصات التواصل من داعمي إسرائيل، وطالب بعضهم بسحب شرف إعلانه شخصية بارزة في المدينة.

وتُعَد ليلة جوائز مارتن فييرو السينمائية من قِبل الإذاعة والتلفزيون الأرجنتيني حفل توزيع الجوائز الأكثر شهرة في الأرجنتين.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت حتى أمس الثلاثاء، نحو 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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