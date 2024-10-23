ممثل أرجنتيني يهودي: غزة لن تُهزم أبدا

قال الممثل الأرجنتيني الشهير من أصل يهودي، نورمان بريسكي، إن غزة لن تُهزم أبدا.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل توزيع جوائز مارتن فييرو السينمائي الذي أقيم في الأرجنتين أمس الثلاثاء.

وتطرّق بريسكي، وهو مخرج وكاتب مسرحي، وحصل على جائزة في الحفل، إلى ما يحدث في قطاع غزة حيث تتواصل الهجمات والإبادة الإسرائيلية.

وقال بريسكي “غزة، غزة، غزة، غزة لن تُهزم أبدا. لا يهم إذا صفقت لي أكثر أو أقل، لكنني أشعر بذلك في دمي، أنا أدافع عن شعب غزة الذي يُقتل”.

Qué fuerte, qué tremendamente fuerte lo de NORMAN BRISKY.

Un hombre muy valiente, hablando del genocidio que vemos todos los días, de la debacle humana en pleno siglo XXI.

GAZA, GAZA, GAZA…

Y luego lo atacarán en redes, lo condenarán al ostracismo, dirán en secreto: “ese… pic.twitter.com/yMn9WHZcBd — Periodistán (@periodistan_) October 22, 2024

هجوم

وبعد أن لقي كلامه عن غزة تصفيقا هائلا، تعرَّض بريسكي لهجوم عبر منصات التواصل من داعمي إسرائيل، وطالب بعضهم بسحب شرف إعلانه شخصية بارزة في المدينة.

وتُعَد ليلة جوائز مارتن فييرو السينمائية من قِبل الإذاعة والتلفزيون الأرجنتيني حفل توزيع الجوائز الأكثر شهرة في الأرجنتين.

Después del discurso antisemita de Norman Briski, la @LegisCABA debería retirarle el honor de ser declarado Personalidad Destacada de la Ciudad. Párrafo aparte: Francella, es el único que no le siguió el juego a Norman por defender terroristas, mis respetos para él. pic.twitter.com/Y7cqiLnEv6 — Mordecai🇦🇷 (@ModecaiARG) October 22, 2024

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت حتى أمس الثلاثاء، نحو 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.