ناشطون ينجحون في طرد شركة إسرائيلية من معرض في اليابان (فيديو)

نجح ناشطون مؤيدون لفلسطين وغزة في طرد شركة “إلبيت” الإسرائيلية للأسلحة من معرض طوكيو الدولي للطيران والفضاء في اليابان.

ونظّم ناشطون يابانيون وغير يابانيين فعالية احتجاجية، يوم الأحد الماضي، داخل المعرض وخارجه، اعتراضًا على مشاركة شركة “إلبيت”.

وأظهرت مقاطع مصورة المشاركين وهم يرفعون شعارات تطالب بمقاطعة إسرائيل داخل جناح الشركة الإسرائيلية، وهتفوا “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”الحرية لفلسطين”.

WE KILL KIDS & MAKE LOTS OF MONEY! ― Elbit Systems’ booth shut down after relentless protests, and genocidal giants like Lockheed Martin, RTX, and BAE faced humiliation at the Tokyo International Aerospace Exhibition. The world is watching. #EndWarProfiteering … pic.twitter.com/FxgRxubA1w

كما وزع الناشطون ملصقات تدعو إلى مقاطعة منتجات شركات الاحتلال الإسرائيلي على رواد المعرض.

واشتهرت شركة “إلبيت” بصناعة المسيَّرات والأسلحة المتقدمة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

واتهم المحتجون الشركة بالاستفادة من “الإبادة الجماعية” في غزة كأرض اختبار لتكنولوجيا الأسلحة الخاصة بها.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 142 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

An activist in solidarity with Palestine holds up a defaced flag during a die-in demonstration on Saturday outside an aerospace exhibition in Tokyo against the Israeli military firms. There was also a disruption inside. pic.twitter.com/zDMaJbHOaI

— 🇵🇸🇯🇵Thoton Akimoto (@AkimotoThn) October 19, 2024