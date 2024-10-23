سياسة|قطاع غزة

ناشطون ينجحون في طرد شركة إسرائيلية من معرض في اليابان (فيديو)

ناشطون ينجحون في طرد شركة إسرائيلية للأسلحة من معرض في اليابان
ناشطون ينجحون في طرد شركة إسرائيلية للأسلحة من معرض في اليابان (منصات التواصل)
23/10/2024-|آخر تحديث: 23/10/202412:42 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نجح ناشطون مؤيدون لفلسطين وغزة في طرد شركة “إلبيت” الإسرائيلية للأسلحة من معرض طوكيو الدولي للطيران والفضاء في اليابان.

ونظّم ناشطون يابانيون وغير يابانيين فعالية احتجاجية، يوم الأحد الماضي، داخل المعرض وخارجه، اعتراضًا على مشاركة شركة “إلبيت”.

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وأظهرت مقاطع مصورة المشاركين وهم يرفعون شعارات تطالب بمقاطعة إسرائيل داخل جناح الشركة الإسرائيلية، وهتفوا “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”الحرية لفلسطين”.

كما وزع الناشطون ملصقات تدعو إلى مقاطعة منتجات شركات الاحتلال الإسرائيلي على رواد المعرض.

واشتهرت شركة “إلبيت” بصناعة المسيَّرات والأسلحة المتقدمة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

واتهم المحتجون الشركة بالاستفادة من “الإبادة الجماعية” في غزة كأرض اختبار لتكنولوجيا الأسلحة الخاصة بها.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 142 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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