ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بأكثر من 100 مليون دولار

كشفت بيانات رسمية أن الحكومة الألمانية وافقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على صادرات عسكرية لإسرائيل تزيد عن ضعف الموافقات التي أبلغتها وزارة الاقتصاد إلى البرلمان.

وأظهرت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن برلين وافقت، منذ أغسطس/آب الماضي، على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية لإسرائيل بأكثر من 94.05 مليون يورو، أي أكثر من 101 مليون دولار، وهذا المبلغ يزيد عن ضعف الموافقات التي أبلغتها وزارة الاقتصاد إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني للعام بأكمله حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التي بلغت 45.74 مليون يورو.

وتم الكشف عن البيانات خلال رد الحكومة على تحقيق برلماني أجرته النائبة المنتمية إلى اليسار زيفيم داديلين.

ووافقت الحكومة الألمانية العام الماضي على شحنات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 326.5 مليون يورو، شملت أسلحة عسكرية بقيمة 20.1 مليون يورو.

من جانبها، دافعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك عن الموافقات، قائلة إن الحكومة تراجع كل موافقة لشحنة تصدير إلى دول ثالثة مثل إسرائيل في إطار القانون الإنساني والأوروبي والدولي.

وخلال حضورها مؤتمر لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية باريس، ذكرت المسؤولة الألمانية أنه يجب التمييز بين الأسلحة الحربية وغيرها من المعدات العسكرية، مشيرة إلى التحقيق البرلماني يتعلق بالمعدات العسكرية الأخرى التي يتم فحص تصاريحها أيضا.

وأضافت أن الأمر يتعلق أحيانا بقطع غيار أو مكونات فرعية تصل من موردين، ورأت أنه لهذا السبب، فإن الأرقام تختلف من حين لآخر “لأن الأمر يعتمد على نوع المعدات العسكرية”.

ويأتي التحقيق البرلماني بالتزامن مع تقديم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، استئنافا إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت نيابة عن أحد سكان قطاع غزة، سعيا لوقف المزيد من صادرات الأسلحة.

وجاء في الاستئناف أن الأسلحة الألمانية تسهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة. ويقول المدعي في القضية، وهو من سكان غزة وفقد زوجته وابنته في الغارات الجوية الإسرائيلية، إن استمرار شحنات الأسلحة يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعيا ألمانيا إلى التوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة.

وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن القضية تركز على موافقة ألمانيا على الصادرات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع، ومنها مكونات الدبابات من شركة الدفاع الألمانية (رينك غروب إيه جي) التي تزود إسرائيل بمكونات الدبابات من طراز “ميركافا”.