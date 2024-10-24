إسرائيل تضرب دمشق وموقعا عسكريا قرب حمص (فيديو)

قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل نفذت ضربات على العاصمة دمشق وعلى موقع عسكري قرب حمص غرب البلاد اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت حي كفر سوسة بوسط دمشق، وموقعًا عسكريا في ريف حمص مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 7 أشخاص وأضرارا مادية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن دوي انفجارات سُمع في دمشق بعد أن ضربت إسرائيل بناية سكنية في كفر سوسة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنّه فجر الخميس “حوالي الساعة 03:40 (00:40 بتوقيت غرينتش) شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتلّ ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفاً نقطتين في حيّ كفرسوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص مما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية”.

مئات الضربات

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، لكنها كثفت الغارات منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومساء الاثنين، قُتل شخصان وأُصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في حيّ المزّة في دمشق، في غارة قال الجيش الإسرائيلي إنّه اغتال فيها قياديا كبيرا في حزب الله.

ومطلع الشهر الجاري قُتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم صهر الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المزة كذلك.

وفي 8 أكتوبر / تشرين أول قُتل 7 مدنيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في الحي نفسه، بحسب وزارة الدفاع السورية.

وكثّفت اسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا ولبنان، والتي عبرها خلال الأسبوع الأخير عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.