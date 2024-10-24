إصابة مستوطنين بصواريخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل

أصيب مستوطنان بجروح خطيرة، اليوم الخميس، بعد إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان على منطقة الجليل الغربي في شمال إسرائيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها رصدت سقوط صواريخ في منطقتين بالجليل الغربي؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بسيارات متوقفة.

وأضافت: حسب المصادر الطبية فإن هناك شخصين أصيبا بجروح خطيرة في سيارة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس: بعد التنبيهات التي فُعّلت بمنطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، رُصد نحو 50 عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية، جرى اعتراض بعضها، وسقوط عدد آخر دون تفاصيل.

من جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية أن صفارات الإنذار دوّت في مدينة صفد وعشرات البلدات في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت محطات التلفزة الإسرائيلية قد أفادت بأن إسرائيليين أفادوا بسماع أصوات انفجارات ربما نتجت عن محاولة اعتراض صواريخ.

2 ودفاعًا عن #لبنان وشعبه، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس 24-10-‌2024، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة. #جنوب_لبنان pic.twitter.com/IjGPWsnVqT — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) October 24, 2024

قصف صفد

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس، قصف مدينة صفد برشقة صاروخية كبيرة.

وقال حزب الله في بيان “قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة”.

وأضاف أن ذلك يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه”.

بدوره، أكد موقع “والا” الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوّت في صفد ومحيطها بسبب إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية من لبنان، مشيرا إلى أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو ضحايا”.