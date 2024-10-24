الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 عسكريين في معارك لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 عسكريين من صفوفه خلال المعارك ضد (حزب الله) في جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه في قطاع غزة ولبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 757 عسكريا.

وذكر الجيش في بيان، مساء الخميس، أن أحد القتلى هو قائد فصيلة، كما أعلن الجيش إصابة 6 من أفراده بجروح خطرة خلال المعارك.

وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية إن 21 عسكريا قتلوا منذ بدء العملية البرية في لبنان.

وأظهر مقطع “فيديو” متداول وصول عدد من المصابين إلى مستشفى “رمبام” في حيفا شمالي إسرائيل، وذكرت التقارير أن عددهم يبلغ 7 جرحى على الأقل.

وقال (حزب الله) إنه رصد أكثر من “70 قتيلًا وأكثر من 600 جريحًا من ضباط وجنود جيش العدو الإسرائيلي” خلال المعارك الفترة الماضية.

وأوضح الحزب في بيان، يوم الأربعاء، أن “هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة في شمال وعمق فلسطين المُحتلّة”.

كما أعلن الحزب تدمير “28 دبابة ميركافا، و4 جرّافات عسكريّة وآليّة مُدرّعة وناقلة جند، وإسقاط 3 مسيّرات من طراز (هرمز 450) وواحدة من طراز (هرمز 900)”.