بوتين: الشرق الأوسط أصبح “على شفير حرب شاملة”

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من أن الشرق الأوسط أصبح على “شفير حرب شاملة” وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال بوتين في خطابه أمام قمة بريكس في قازان بروسيا “لقد امتد القتال إلى لبنان. وتأثرت دول أخرى في المنطقة أيضا. درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران ارتفعت بشكل كبير. كل هذا يشبه ردود فعل متسلسلة ويضع الشرق الأوسط بأسره على شفير حرب شاملة”.

وأضاف الرئيس الروسي أمام حوالي 20 من القادة والزعماء بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه “من الضروري وقف العنف وتقديم مساعدة حيوية للضحايا”.

وقال بوتين “المهمة الملحة هي بلا شك إطلاق عملية سياسية شاملة لحل المشكلة في الشرق الأوسط بأكملها”، واصفا التوتر في المنطقة بأنه “مصدر قلق”، و”تفاقم لنزاع يعود إلى فترة طويلة”.

من جانب آخر، دعا الرئيس الروسي مجددا إلى “إقامة دولة فلسطينية تتعايش بسلام مع إسرائيل”.

وعززت روسيا في الأشهر الماضية علاقاتها مع إيران، المتهمة من قبل الغرب بتزويد الجيش الروسي بمسيّرات متفجرة وصواريخ قصيرة المدى.

تحديات عميقة

من جانبه، اعتبر الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه أمام قمة البريكس أن السلام في العالم لا يزال يواجه “تحديات عميقة”.

وقال إن “المسيرة المشتركة لدول الجنوب العالمي نحو التحديث هي حدث كبير في تاريخ العالم”.

وأضاف “في الوقت نفسه، لا يزال السلام والتنمية في العالم يواجهان تحديات عميقة”.

وقال “يجب أن نكون قوة استقرار من أجل السلام، وأن نعزز الحوكمة العالمية في مجال الأمن وأن نستكشف حلولا لأبرز المشاكل تعالج في الوقت نفسه أعراضها وأسبابها الجذرية”.

ودعا الرئيس الصيني أيضا إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وإلى عدم اتساع نطاق المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال “علينا أن نواصل الدفع من أجل وقف لإطلاق النار في غزة، وإحياء حل الدولتين ووقف تمدد الحرب في لبنان”. وأضاف “لا ينبغي أن يحصل المزيد من المعاناة والدمار في فلسطين ولبنان”.