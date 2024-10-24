ترامب يتباهى بمكالماته الهاتفية شبه اليومية مع نتنياهو

تباهى المرشّح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض الرئيس السابق دونالد ترامب الأربعاء بمكالماته الهاتفية شبه اليومية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنّ “علاقة جيّدة جدا” تجمع بينهما.

وقال ترامب خلال تجمّع انتخابي في ولاية جورجيا إنّ “بيبي (لقب نتنياهو) اتّصل بي بالأمس، وكان قد اتّصل بي في اليوم السابق”. وأضاف “لدينا علاقة جيّدة للغاية”.

وتعهّد الرئيس السابق بالعمل عن كثب مع القيادة الإسرائيلية إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. وقال “سنعمل معهم بشكل وثيق للغاية”.

وكان ترامب قد أعلن عن محادثة هاتفية جرت بينه وبين نتنياهو السبت، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد “معرفة وجهة نظري بشأن القضايا” الراهنة.

في المقابل، تعود آخر مكالمة هاتفية علنية بين جو بايدن ونتنياهو إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول، وقد “هنّأ” خلالها الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي باغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار في رفح جنوبي قطاع غزة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال زيارته للكونغرس الأمريكي في نهاية يوليو/تموز، وجّه نتنياهو تحية حارة جدا إلى ترامب، وشكره على “كلّ ما فعله من أجل إسرائيل”.