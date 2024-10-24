حماس تدعو لمسيرات حاشدة في “جمعة الغضب” من أجل غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم لأوسع مشاركة في جمعة الغضب من أجل غزة”.

ودعت الحركة في بيان، مساء الخميس، الجماهير إلى “النزول إلى الشوارع في مسيرات غاضبة وحاشدة، رفضاً للمجزرة المستمرة في شمال قطاع غزة التي أدت إلى استشهاد المئات وتهجير الآلاف وحرق المنازل والمشافي ومراكز الإيواء سعياً من الاحتلال إلى تمرير مخططات التهجير التي أفشلها أهلنا في شمال القطاع مرات عديدة”.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ نحو 20 يوما، اجتياح شمالي قطاع غزة بعد عمليات قصف غير مسبوق، فيما يطالب النازحين في الشمال بالنزوح إلى أماكن أخرى وسط منع لوصول الماء والغذاء والوقود والمستلزمات الطبية.

وشملت عمليات القصف المدارس التي تحولت إلى مأوى للنازحين، واستهداف المستشفيات وحصارها.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن الوضع في شمالي القطاع أصبح “كارثيا”، معلنا توقف عمله هناك.

وفي بيان قبل أيام، قالت حركة (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي “يرتكب إبادة جماعية، عبر تكثيف قصف الأحياء السكنية وخيام النازحين في المدارس، وتدمير عشرات المنازل بشكل يومي، وزرع قنابل في المباني ثم تفجيرها عن بُعد، ومنع وصول الوقود إلى المستشفيات والمساعدات الغذائية والأدوية، وقطع الاتصالات والإنترنت، ومحاصرة وقصف المستشفيات، ممّا يفاقم أوضاعهم الإنسانية الصعبة أصلًا، وينذر بارتفاع أعداد الشهداء”.

واتهمت الاحتلال بـ”الكذب والتضليل” بشأن وجود مناطق أو ممرات آمنة، وبشأن دخول المساعدات إلى شمالي القطاع.