رئيس الوزراء القطري: الجزيرة مؤسسة إعلامية مستقلة نفخر بها (فيديو)

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن الجزيرة مؤسسة إعلامية مستقلة تعمل من الدوحة، وقطر تفخر بهذه المؤسسة التي حظيت بالاحترام حول العالم، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الدوحة.

وأضاف رئيس الوزراء القطري، خلال إجابته على سؤال بشأن الاتهامات الإسرائيلية لصفحيي الجزيرة، أنه “تجري الإشادة بتغطية الجزيرة في مختلف مناطق الصراعات حول العالم، ونراها تغطي ليس فقط في الشرق الأوسط، لكن أيضا في أوكرانيا، وفي مناطق أخرى من العالم، ولم نر أبدًا معاملة الصحفيين مثلما يتم التعامل معهم في غزة”.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن الجزيرة تعمل بموجب المعايير الدولية، وإذا كان هناك أي أساس للاتهامات التي توجه لها، فيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحق الصحفيين.

وقال “لكن علينا أن نُقر بأننا في هذه الحال، تعلمنا أنه لا يمكن أن نصدق اتهامات إسرائيل وادعاءاتها”.

وأضاف: “إن بعثة إعادة الإعمار القطرية تم قصفها من الجيش الإسرائيلي، بتهمة وجود أنفاق وتبيَّن أن الموجود خزانات مياه موجودة منذ عقود، وبرأيي يجب التحقيق والنظر بشكل معمق في هذه الادعاءات، قبل تصديقها”.

وقال عبد الرحمن أكرر ما ذكره الوزير (بلينكن) حول ضرورة حماية الصحافة والصحفيين في مناطق الصراع، هذا واجب بموجب القانون الدولي، وما من مبرر لاستهداف الصحفيين أو المدنيين، وبشكل خاص الصحفيين في مناطق الصراع والحروب.

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