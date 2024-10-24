25 مليونا أدلوا بأصواتهم.. رقم قياسي للتصويت المبكر مع احتدام المنافسة بين هاريس وترامب

أظهرت بيانات التتبع من مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا أن 25 مليون ناخب أمريكي تقريبا أدلوا بأصواتهم بالفعل، إما عن طريق التصويت المبكر حضوريا أو التصويت بالبريد.

كما سجلت عدة ولايات، من بينها ولايتا نورث كارولينا وجورجيا المتأرجحتان، أعدادا قياسية في اليوم الأول للتصويت المبكر الأسبوع الماضي.

وقالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاملا هاريس خلال لقاء عام في بنسلفانيا إن إدارتها للبلاد ستكون مختلفة عن إدارة الرئيس جو بايدن.

وتحاول هاريس أن تنأى بنفسها عن بايدن في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات رأي أن الرئيس يشكل ضغطا على ترشيحها وأن الناخبين يتوقون إلى توجه جديد قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات التي ستجرى في الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتجاهلت هاريس إلى حد كبير الأسئلة التي وجهت إليها خلال حملتها الانتخابية عن كيفية ومدى اختلافها سياسيا عن بايدن.

وقالت هاريس في اللقاء الذي بثته شبكة سي.إن.إن “إدارتي لن تكون امتدادا لإدارة بايدن.. سأحمل معي أفكاري وخبرتي الخاصة في هذا الدور. أنا أمثل جيلا جديدا من القيادة في عدد من القضايا وأعتقد أنه يتعين علينا بالفعل اتباع نهج جديد”.

واللقاء الذي حضرته هاريس في بلدة تشيستر هو محاولة لإقناع عدد يتضاءل من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد بدعمها في سباق متقارب جدا يمكن حتى لنسبة صغيرة من الأصوات أن تكون حاسمة فيه.

وتعهدت هاريس بمكافحة ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية، وقالت إن الوقت حان لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط ووصفت ترامب بأنه فاشي يشكل “خطرا على رفاهة وسلامة أمريكا”.

مستويات قياسية

وعلى الجانب الآخر، قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال فعالية في زيبولون بولاية جورجيا وهي ولاية متأرجحة أخرى “الأصوات في جورجيا سجلت مستويات قياسية.. الأصوات في كل ولاية، بصراحة، وصلت إلى مستويات قياسية. نحن نعمل بشكل جيد جدا ونأمل في أن نتمكن من إصلاح بلدنا”.

وأضاف “من المحزن في كثير من النواحي” أن وقته كمرشح سياسي يقترب من نهايته، وأنه إذا فاز في الـ 5 من نوفمبر، فسيقضي فترة ولايته الثانية والأخيرة.

وبعد زيبولون، تحدث ترامب خلال تجمع انتخابي في دولوث بنفس الولاية في حضور مشاهير من ضمنهم نجم موسيقى الريف جيسون ألدين، الذي شجع الحاضرين على التصويت المبكر، وهي رسالة بدأ ترامب يتبناها بعد أن ظل يندد بها لسنوات.

وتعد بنسلفانيا وجورجيا من الولايات الـ7 المتأرجحة التي ستحدد الفائز بالرئاسة، ومن المرجح أن يقضي المرشحان جزءا كبيرا من الوقت المتبقي لحملتيهما الانتخابيتين في زيارتهما.

وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس تفوقت هاريس قليلا على ترامب وحصلت على 46% مقابل 43% للرئيس السابق.