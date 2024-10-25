إعلام إسرائيلي يكشف حصيلة القتلى والمصابين بين جنود الاحتلال منذ 7 أكتوبر

كشف إعلام إسرائيلي، الجمعة، عن إصابة أكثر من 10 آلاف عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم أن معطيات جيش الاحتلال تتحدث عن نصف هذا الرقم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “تكشف أرقام الجيش الإسرائيلي أن 5087 جنديا أصيبوا في الحرب منذ 7 أكتوبر، منهم 758 في حالة خطيرة”.

واستدركت “تظهر الأرقام الصادرة عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، والذي يضم أيضًا ضباط شرطة وعناصر الشاباك (جهاز الأمن العام) والوحدات الاحتياطية، أن أكثر من 10 آلاف فرد من قوات الأمن أصيبوا في الحرب”.

وأضافت “تشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية العام سيصل العدد إلى 14 ألفاً”، ولم توضح أسباب التضارب في الأرقام ما بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن 890 جنديا وشرطيا وعنصرا من “الشاباك” قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.

وذكرت أن الحصيلة تشمل عناصر الأمن الذين قتلوا في غزة وشمالي إسرائيل وجنوبي لبنان والضفة الغربية.

وتم نشر هذه المعطيات قبل إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، عن مقتل ضباط وجنود في جنوب لبنان الليلة الماضية، بالإضافة لجنود قتلوا شمال غزة.

عاجل | الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 من جنودنا في معارك شمال #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ERm2X01ZBP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2024

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 3 جنود في مواجهات بشمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد العسكريين القتلى خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 13، بينهم 10 في جنوب لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 762 بينهم 356 بالمعارك البرية في غزة. ولا تتضمن هذه المعطيات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي عناصر الشرطة و”الشاباك”.