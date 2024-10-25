حزب الله يبث لقطات قصف كرمئيل ونهاريا شمالي إسرائيل ووقوع إصابات (فيديو)

بث (حزب الله) اللبناني، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة من قصف مستوطنات ومواقع عسكرية في إسرائيل.

ونشر الحزب مشاهد لاستهداف مستوطنتي كرمئيل ونهاريا شمالي إسرائيل.

وتضمنت المشاهد لحظة إطلاق الحزب لوابل من الصواريخ تجاه المستوطنات، كما تضمنت توثيق مستوطنين لسقوط عدد كبير من الصواريخ، وتضرر عدد من المباني.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الجمعة، إن 9 إسرائيليين أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى نهاريا بعد إصابتهم بشظايا في قصف صاروخي من لبنان.

ومنذ اندلاع الاشتباكات بين إسرائيل و(حزب الله) عقب التصعيد الإسرائيلي في غزة، يواصل الحزب إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة يوميًا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ومستعمرات في شمال البلاد، بينما تواصل إسرائيل قصفها للبنان، وقد أسفر ذلك عن وقوع آلاف من الضحايا المدنيين وتهجير ما يزيد على مليون شخص، وفقًا للبيانات اللبنانية الرسمية.