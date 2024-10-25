شاهد: جثث وأشلاء جراء قصف إسرائيلي لتجمع مواطنين بمخيم الشاطئ شمال غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 9 آخرين باستهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين شمال مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، عقب وصولها لمكان القصف، الجثث والأشلاء تملأ المنطقة، قبل أن يتمكن رجال الإسعاف من نقلهم إلى المستشفى.

في سياق متصل، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة شنتها طائرات الاحتلال قرب مفترق الصناعة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وتكثف إسرائيل منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري قصفها الجوي والبري لشمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المواطنين.