مقتل إسرائيليين في مجد الكروم وانقطاع الكهرباء في الجليل الغربي جراء صواريخ حزب الله (فيديو)

قُتل إسرائيليان وأصيب 7 آخرون، جراح اثنين منهم خطرة، جراء سقوط صاروخ أطلقه (حزب الله) اللبناني على بلدة “مجد الكروم” شمال إسرائيل.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون بينهم اثنان بجروح خطرة جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على صالة رياضية في بلدة مجد الكروم.

على الصعيد ذاته، قالت صحيفة “معاريف”، إن أهالي البلدة اتهموا الحكومة الإسرائيلية بإهمال توفير التحصينات والحماية اللازمة للبلدة في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو مناطق الجليل الأعلى كافة.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة “إكس”، أنه “بعد التحذيرات التي تم تفعيلها بالجليل الأعلى والجليل الغربي والجليل الأوسط، تم رصد نحو 30 عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها ورصد سقوط الأخرى في مناطق مفتوحة”.

وحسب مشاهد متداولة، فقد سقطت صواريخ أطلقها (حزب الله) على قرية شوميرا شمالي إسرائيل.

من جانبها، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، انقطاع الكهرباء في مناطق بالجليل الغربي جراء صواريخ أطلقت من لبنان.

كما وثق إسرائيليون لحظة سقوط عدد من الصواريخ في الجليل الغربي.

ومنذ اندلاع الاشتباكات بين إسرائيل و(حزب الله) عقب التصعيد الإسرائيلي في غزة، يواصل الحزب إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة يوميًا باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ومستعمرات في شمال البلاد، بينما تواصل إسرائيل قصفها للبنان، وقد أسفر ذلك عن وقوع آلاف من الضحايا المدنيين وتهجير ما يزيد على مليون شخص، وفقًا للبيانات اللبنانية الرسمية.