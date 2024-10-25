وزير الثقافة اللبناني للجزيرة مباشر: حزب الله استعاد عافيته والحديث عن انتخاب رئيس جمهورية الآن “لا يليق” (فيديو)

قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد المرتضى إن (حزب الله) استعاد عافيته السياسية والعسكرية بعد “الضربات الموجعة” التي تلقاها، وكان أبرزها اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي حوار له مع الجزيرة مباشر أوضح المرتضى، أحد وزيري (حزب الله) في الحكومة اللبنانية، أن ساحة المعركة في الجنوب استعادت عافيتها، مشيرًا إلى الاشتباكات الضارية بين (حزب الله) وإسرائيل على الشريط الحدودي.

وفيما يتعلق بتوغل الدبابات الإسرائيلية للمرة الأولى في قرى عيتا الشعب، أكد المرتضى أن قوات الاحتلال تتراجع بعدما يقرر (حزب الله) إعادة الاشتباك معها.

ورفض المرتضى “نفي أو تأكيد ما جرى تداوله من أنباء عن ذهاب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى إيران بعد الاغتيالات التي طالت قيادات الصف الأول في الحزب”.

لكنه أكد أن قادة المقاومة “لا تنكفئ.. وأن قادتها على الدوام ملتحمة بشكل أو بآخر مع شبابها المقاومين الموجودين على الأرض اللبنانية”.

وعن الأطراف التي تُحمّل (حزب الله) خطأ الدخول في الحرب، وبينهم جبران باسيل النائب عن التيار الوطني الحر حليف (حزب الله)، “شدد المرتضى أنه لم ينزعج من هذا التصريح، لأنه من الوارد الاختلاف في الأمور السياسية”.

لكنه أضاف أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة في هذه الفترة يشكل “خدمة لإسرائيل”، وهو ما يعد “خيانة” على حد وصفه.

وعن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وحث المجتمع الدولي على ذلك كمرحلة أولية نحو وقف إطلاق النار، اعتبر المرتضى أن الأولوية الآن يتعين أن تكون لوقف إطلاق النار، ولجم العدوان الإسرائيلي، وأن الحديث الآن عن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية “لا يليق”، لأنه “لا رئيس تحت النار” على حد تعبيره.