13 قتيلا وعشرات الجرحى بصفوف جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة (صور)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 3 جنود بمواجهات في شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد العسكريين القتلى خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 13، بينهم 10 في جنوب لبنان.

وفي بيان له، أفاد الجيش الإسرائيلي أن النقيب باراك يسرائيل ساجان (22 عاما) وقائد فصيلة في دورة قادة الدبابات في الكتيبة 196، تشكيل بني أور (460)، والرقيب عيدو بن تسفي (21 عاما)، والرقيب هيليل إلياهو عوفاديا (22 عاما)، وكليهما من الكتيبة 196 قتلوا في معركة بشمال غزة.

وطبقًا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى في قطاع غزة ولبنان منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 765 عسكريا، بينهم 359 في المعارك البرية بغزة.

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصين قُتلا، الجمعة، جراء صواريخ أطلقت على مجد الكروم شمالي إسرائيل، وذلك بعد أن ذكر (حزب الله) في بيان أنه استهدف مستوطنة كرميئيل بوابل من الصواريخ.

مقتل 5 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل 5 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 4 في حالة خطرة، جراء قصف صاروخي في جنوب لبنان، استهدف المبنى الذي كانوا فيه ضمن عملية عسكرية تابعة للواء 91.

وتعرضت القافلة لهجوم مباشر خلال الحادث، مما أدى إلى إصابات متعددة في صفوف جنود من كتيبة الدروع 89، حيث أصيب 7 جنود بجروح متوسطة، وآخرون بجروح طفيفة.

ومساء الخميس، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 عسكريين من صفوفه خلال المعارك ضد (حزب الله) في جنوب لبنان، وذكر الجيش في بيان، أن أحد القتلى هو قائد فصيلة، كما أعلن الجيش إصابة 6 من أفراده بجروح خطرة خلال المعارك.

تجدر الإشارة إلى أن (حزب الله) قال إنه رصد أكثر من “70 قتيلًا وأكثر من 600 جريحًا من ضباط وجنود جيش العدو الإسرائيلي” خلال المعارك الفترة الماضية.

وأوضح الحزب في بيان له، الأربعاء الماضي، أن “هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدو الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة في شمال وعمق فلسطين المُحتلّة”.