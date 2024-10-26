أول تعليق من بايدن على الهجوم الإسرائيلي داخل إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنه يأمل أن تكون الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد إيران هي “النهاية” في الضربات المتبادلة بينهما.

وأضاف بايدن أنه يبدو أن إسرائيل هاجمت أهدافًا عسكرية فقط خلال الهجوم الذي نفذته ضد إيران.

وقالت إسرائيل، فجر اليوم السبت، إنها قصفت أهدافًا عسكرية في إيران “ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة”، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان.

وقال الجيش إن عشرات الطائرات انتهت، قبل فجر اليوم، من شن ثلاث موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غربي إيران، وحذر طهران من الرد.

بدورها، قالت إيران إن ضابطًا وجنديًّا قُتلا خلال التصدي للهجوم، مضيفة أن الدفاعات الجوية تصدت له بنجاح.

وذكرت أن بعض المواقع تعرضت “لأضرار محدودة”.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء (شبه رسمية) عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إنه لا حدود لدى إيران عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها وسلامة أراضيها وشعبها.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية “العمل العدواني الصهيوني” على عدد من المواقع العسكرية في أراضيها، قائلة إنه يمثل “انتهاكًا صارخًا” للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت إيران أنها تملك الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الخارجية، وأنها ستعتمد على جميع الإمكانات المادية والمعنوية في سبيل الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية، وفي إطار مسؤولياتها اتجاه السلام والأمن الإقليميَّين.