إيران: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس ضد “العدوان الصهيوني”

أدانت الخارجية الإيرانية ما وصفته بـ”العمل العدواني الصهيوني” على عدد من المواقع العسكرية في أراضيها، واعتبرت العدوان “انتهاكًا صارخًا” للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت إيران أنها تملك الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الخارجية، وأنها ستعتمد على جميع الإمكانيات المادية والمعنوية في سبيل الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية، وفي إطار مسؤولياتها اتجاه السلام والأمن الإقليميين.

في نفس السياق، أشادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، باقتدار ويقظة قوات الدفاع الجوي، وقالت إن ذلك “يبعث الفخر والاعتزاز الوطني لدى الإيرانيين، عقب التصدي الناجح للاعتداء الصهيوني صباح اليوم”.

وأكدت مهاجراني أن إيران دولة “قوية ومقتدرة لن تتأثر بأي أذى من هذا الكيان الغاصب”، موضحة أن الوضع طبيعي في إيران حتى إن الرحلات الجوية استؤنفت منذ الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.