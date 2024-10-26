ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإيراني جراء الغارات الإسرائيلية

أفاد الجيش الإيراني، اليوم السبت، بمقتل جنديين إضافيين إثر الضربات الإسرائيلية على إيران، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 4.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بيانًا للجيش ذكر فيه أن “فردين آخرين في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قضيا متأثرَين بجروحهما واستشهدا”.

وقالت الوكالة نقلًا عن بيان الجيش إن “الرائد سجاد منصوري والرقيب أول مهدي نقفي، استشهدا إثر الهجمات العدوانية للنظام الصهيوني، وهما من أفراد الجيش الذين أصيبوا دفاعًا عن أمن سماء القدس”.

كما أكدت إرنا “استشهاد الرائد حمزة جهانديدة، والرقيب أول محمد مهدي شهرخيفار، أثناء التصدي لمقذوفات النظام الصهيوني المجرم”.

وفي وقت سابق، كشف الجيش الإيراني مقتل عسكريَّين في الهجوم الإسرائيلي.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته، بينما أكدت إيران أنها تصدت بنجاح لما سمّتها “محاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في العاصمة طهران والبلاد”.

في السياق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله أن تكون هذه هي “النهاية”، بعد الضربات التي شنتها إسرائيل ليلًا.

وقال بايدن لصحفيين “كنت مع أجهزة الاستخبارات، يقولون إن (الإسرائيليين) لم يضربوا سوى أهداف عسكرية. آمل أن تكون هذه هي النهاية”.