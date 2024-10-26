الجيش الإيراني يعلن حصيلة الأضرار جراء الهجوم الإسرائيلي

قالت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، إن الاضرار الناتجة عن الغارات الإسرائيلية على أهداف عسكرية داخل البلاد اقتصرت على “أنظمة رادار”.

وأفادت هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أنه “بفضل أداء الدفاع الجوي للبلاد الذي جاء في الوقت المناسب، تسببت الهجمات في خسائر محدودة، ولم تتضرر سوى بعض أنظمة الرادار”.

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية أن “دفاعاتها تصدت لعدد كبير من الصواريخ الإسرائيلية، ومنعت دخول مقاتلات العدو أجواءنا”.

وأوضحت أن “الهجوم الإسرائيلي استهدف منظومات رادار حدودية في محافظتَي إيلام وخوزستان وضواحي طهران”.

وشددت هيئة الأركان الإيرانية على احتفاظها بحق الرد على هجوم إسرائيل، كما أكدت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وفجر السبت، قصفت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران لكن ردها على الهجوم الذي شنته طهران، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم يستهدف مواقعها النفطية والنووية، ولم يصدر عنها أي توعد بالرد حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات انتهت قبل فجر السبت من شن 3 موجات من الضربات على منشآت لتصنيع الصواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غربي إيران، وحذر طهران من الرد.

وقالت إيران إن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح للهجوم، بينما أفاد الجيش الإيراني في بيان بمقتل 4 من عسكرييه “أثناء التصدي لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم الليلة الماضية، وذلك تضحية في سبيل الدفاع عن أمن إيران ومصالحها، ومنع المساس بالشعب”.

وأعلنت هيئة الدفاع الجوي الإيراني، في بيان، أن إسرائيل استهدفت بعض النقاط العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.

وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجمات بنجاح، لكنَّ أضرارًا محدودة وقعت في بعض النقاط، مشيرة إلى أنه يجري فحص مدى الهجمات.

وبعد 4 ساعات من بدايته، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الهجوم ضد إيران، وقال متحدث الجيش دانيال هاغاري في مقطع مصور “أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل”.