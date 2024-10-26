الجيش الإيراني يعلن مقتل اثنين من جنوده بالهجوم الإسرائيلي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، مقتل اثنين من جنوده بالغارات التي شنتها إسرائيل في الساعات الأولى اليوم على أهداف في إيران.

وأفاد بيان للجيش الإيراني أن “جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدم اثنين من مقاتليه الليلة الماضية أثناء تصديه لمقذوفات الكيان الصهيوني المجرم، وذلك تضحيةً في سبيل الدفاع عن أمن إيران ومنع المساس بالشعب ومصالح إيران”، وفق نص البيان.

وكان مقر الدفاع الجوي الإيراني قد قال في بيان له: “على الرغم من التحذيرات السابقة من مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي مغامرة، هاجم هذا الكيان المزيف فجر اليوم أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، حيث اعترضت منظومة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد هذا العمل العدواني وتصدت له بنجاح، بينما لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد هذه الحادثة”.

ودعا البيان المواطنين إلى متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى إشاعات وسائل الإعلام المعادية.

وجاء هذا بعد أن أكدت إيران أن هجومًا إسرائيليًّا استهدف مواقع عسكرية في طهران ومناطق أخرى في البلاد و”تسبب في أضرار محدودة”.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أنها شنت ضربات موجهة على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران، ردًّا على الهجوم الذي شنته طهران عليها في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري في بيان منفصل “إذا ارتكب النظام الإيراني خطأ ببدء دورة تصعيد جديدة، سنضطر إلى الرد”، مضيفا “رسالتنا واضحة: كل الذين يهدّدون دولة إسرائيل ويحاولون إغراق المنطقة في تصعيد أوسع سيدفعون ثمنا باهظا”.

الردود الإيرانية

أفاد التلفزيون الرسمي بسماع دوي 6 انفجارات قرب طهران، وقال إنّ “الانفجارات المدوّية الستة التي سُمعت في محيط طهران مرتبطة بتفعيل منظومة الدفاع الجوي ضد عملية الكيان الصهيوني الذي هاجم ثلاثة مواقع في ضواحي طهران”.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن الانفجارات الأولى سمعت قرابة الساعة 02:15 بالتوقيت المحلي (22:45 ت غ)، غرب طهران.

وقالت قوات الدفاع الجوي الإيرانية في بيان إنّ إسرائيل قامت “بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان (جنوب غرب) وإيلام (غرب) عند الحدود مع العراق”.

وأضافت “بينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث”.

وأعلنت إيران استئناف الرحلات الجوية بعد تعليق قصير جراء الهجوم الإسرائيلي.