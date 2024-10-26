حزب الله يوجه تحذيرا ويدعو سكان 25 مستوطنة إسرائيلية إلى إخلائها (فيديو)

وجَّه حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تحذيرًا إلى سكان 25 مستوطنة شمالي إسرائيل، وطالبهم بإخلائها فورًا.

وقال الحزب في بيان إن المستوطنات أصبحت “أهدافًا عسكرية مشروعة” بعد أن تحولت إلى “مكان انتشار واستقرار لقوات العدو العسكرية التي تهاجم لبنان”.

وخلال يوم السبت، أعلن الحزب تنفيذ نحو 20 عملية بين قصف واستهداف لمواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لقواته في عدد من المستوطنات “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

ومن بين الأهداف التي أعلن حزب الله قصفها “قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في صفد) بصلية صاروخية.”.

كما أعلن حزب الله قصف “قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب”.

ونشر الحزب مشاهد من استهداف “تجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي شمالي فلسطين المحتلة”، الخميس الماضي.