شاهد: حزب الله يستهدف قواعد ومستوطنات إسرائيلية.. هذه أبرز عملياته يوم السبت

أعلن حزب الله، السبت، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية، كما استهدف بالصواريخ مستوطنات شمالي إسرائيل ووسطها.

ونشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله مقطعًا مصورًا، السبت، تضمَّن مشاهد من عملية استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي شمالي إسرائيل.

وبث حزب الله، في تدوينة له عبر حسابه على تلغرام، مشاهد لما قال إنها “عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي شمالي فلسطين المحتلة بتاريخ الخميس 24-10-2024”.

وهذه أبرز العمليات، يوم السبت، حسب بيانات حزب الله

أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ 4 قواعد وثكنتين وموقعين عسكريين و6 مستوطنات شمالي إسرائيل ووسطها، إضافة إلى استهداف 4 تجمعات لجنود إسرائيليين في شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان.

قال الحزب في سلسلة بيانات إنه استهدف قاعدة “تل نوف” الجوية جنوب تل أبيب بسرب من المسيَّرات الانقضاضية.

أكد الحزب أنه استهدف 3 قواعد أخرى هي قاعدة “ميشار” بمدينة صفد بالصواريخ وقاعدة “أييليت” بصلية صاروخية نوعية وقاعدة “شراغا” بصلية صاروخية كبيرة.

وقاعدة “ميشار” هي معسكر ومقر استخباري بالمنطقة الشمالية في صفد، أما “تل نوف” فهي قاعدة جوية ومطار عسكري وتقع في رحوفوت (وسط).