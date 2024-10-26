غزة.. حصيلة عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال خلال يوم الجمعة (فيديو)

نفّذت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال يوم الجمعة، عددًا من العمليات للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، واستهدفت 7 آليات عسكرية.

وتركزت العمليات شمال قطاع غزة، حيث بدأ جيش الاحتلال مع بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري توسيع عملياته العسكرية، وكثف من عدوانه الجوي والبري.

وفيما يلي أبرز عمليات فصائل المقاومة خلال يوم الجمعة:

كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، قنص جندي إسرائيلي ببندقية “الغول” في منطقة الرزان في معسكر جباليا.

كما أعلنت عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة “شواظ” في شارع القصاصيب بالمخيم نفسه.

وخلال كمين مركب، قالت كتائب القسام إنها استهدفت ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة ناسفة قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

سرايا القدس

من جانبها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال، أكدوا تمكنهم من استهداف آلية إسرائيلية بعبوتين من نوع “ثاقب-برميلية”، مزروعتين مسبقًا بالقرب من محطة البراوي ببلدة بيت لاهيا، وأشارت إلى خوض مقاتليها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة و”المناسبة” مع قوات الاحتلال شمال البلدة.

واستهدف مقاتلو سرايا القدس جرافة عسكرية من نوع (D9) بقذيفة (RBG) متوغلة في شارع السكة شرق مخيم جباليا، وفي شرق المخيم أيضًا تمكنت سرايا القدس من قنص جندي إسرائيلي في محيط الإدارة المدنية.

وبصواريخ (107) قصفت سرايا القدس مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور “نتساريم” شمالي القطاع.

وبقذائف الهاون التي تعتمد عليها المقاومة في غزة بشكل كبير، قصفت سرايا القدس جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا.

كتائب المجاهدين

قالت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور تقدم شرق جباليا بـ”الأسلحة المناسبة”.

ونشرت كتائب المجاهدين مشاهد قالت إنها لعملياتها في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كتائب شهداء الأقصى

بثت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في محور “نتساريم” بصواريخ قصيرة المدى عيار”107″.

ويقع ممر نتساريم (المحور الأوسط) بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى، ويقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي، ويمتدّ من المنطقة المقابلة لمستوطنة بئيري شرقًا حتى ساحل البحر الأبيض المتوسط غربًا، ويبلغ طوله نحو 7 كيلو مترات، وسمي باسم مستوطنة “نتساريم” السابقة التي كانت مقامة هناك.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 جنود في مواجهات شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد العسكريين القتلى خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 13، بينهم 10 في جنوب لبنان.

وطبقًا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنه بذلك يرتفع عدد الجنود القتلى في قطاع غزة ولبنان منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 765 عسكريًا، بينهم 359 بالمعارك البرية في غزة.