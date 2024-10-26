قوات الاحتلال تعتقل كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كافة الكادر الطبي من الرجال في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، إضافة إلى عدد من الجرحى والمرضى الموجودين فيه، كما احتجزت النساء في إحدى غرف المستشفى.

وجرفت قوات الاحتلال سور مستشفى كمال عدوان وأحرقت عددا من مركبات الإسعاف والسيارات الإدارية التابعة للمستشفى، وذلك في أعقاب اقتحامها له أمس الجمعة.

وناشدت الوازرة كافة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية التدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة بالمستشفى.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، أنها فقدت الاتصال، اليوم، بطاقم طبي في مستشفى يعمل بشمال غزة، بعد أن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات في المنطقة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير المنظمة الدولية في منشور على منصة إكس: “منذ ورود تقارير هذا الصباح عن غارة استهدفت مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، فقدنا الاتصال بالموظفين هناك”.

ووصف غيبريسوس، هذا التطور بأنه مقلق وخطير للغاية بالنظر إلى عدد المرضى الذين يتم تقديم الخدمات إليهم والأشخاص الذين لجؤوا إلى المستشفى طلبا للحماية.

اقتحام مستشفى كمال عدوان

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، الجمعة، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، عقب محاصرته مساء الخميس، وأطلقت النار عليه وفي داخله أطفال مرضى، كما منعت وصول المساعدات اللازمة إليه.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الوضع داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءًا بشكل مقلق بعد اقتحام القوات الإسرائيلية له، وأكدت استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان، بعد توقف مولدات المستشفى واستهداف محطة الأكسجين.

وقالت إنه تم تدمير 3 سيارات إسعاف وسيارة نقل؛ مما يعوق عمليات الإغاثة والنقل، كما تم تدمير منظومة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية؛ مما يزيد حدة الأزمة.

وقدمت الوزارة معطيات أخرى عن الوضع داخل المستشفى، حيث قالت إن قوات الاحتلال قامت بتفتيشه، وإطلاق النار داخل أقسامه المختلفة، وهو ما زاد حالة الذعر والقلق.

وذكرت أن العدد الإجمالي للأشخاص داخل المستشفى يبلغ 600 شخص، تشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين، مشيرة إلى أن عدد المرضى والجرحى حاليا هو 195، في حين يبلغ عدد الطاقم الطبي 70، وقد أُصيب 3 ممرضين وعامل نظافة خلال الأحداث الجارية.

اعتقال المئات بالمستشفى

في السياق ذاته، قال جهاز الدفاع المدني في غزة، مساء الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل مدير مركزه في مخيم جباليا سعيد شبير وأحد عناصر الإطفاء، خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان بمحافظة الشمال، التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي لليوم الـ21 على التوالي.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أثناء اقتحامه مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة كلا من مدير مركز الدفاع المدني في جباليا سعيد شبير، والإطفائي رمضان الأقرع، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي اقتادهما إلى جهة غير معلومة، وفق البيان.