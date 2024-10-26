سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مزارع فلسطيني يتحدى اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ويقطف زيتون أرضه في الخليل (فيديو)

إسحاق الجبارين الخليل زيتون احتلال
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26/10/2024-|آخر تحديث: 26/10/202408:59 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رغم اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، فقد أصر المزارع الفلسطيني إسحاق الجبارين على قطف ثمار الزيتون بأرضه في بلدة يطا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجبارين (60 عامًا) للجزيرة مباشر إنه يتعرض مع مزارعين آخرين لاعتداءات مستمرة من الاحتلال والمستوطنين، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات زادت بعد الحرب على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

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وأضاف الجبارين أن وجود كاميرا قناة الجزيرة مباشر أتاح له التواجد في أرضه لقطف ثمار الزيتون دون مضايقات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الجبارين أن جنود الاحتلال والمستوطنين، من مستوطنة “أفيغال” الملاصقة، يمنعون المزارعين الفلسطينيين من العمل في الأرض أو استخدام بئر الماء لري أرضهم، ويسرقون الزيتون والأغنام.

وأوضح أن الاحتلال منعهم من الحضور إلى الأرض بالسيارة، ويجب على من يرغبون أن يأتوا سيرًا على الأقدام، مضيفًا أن الاحتلال يتحفظ على السيارة.

ورغم كل هذه التحديات، فإن المزارع الفلسطيني أكد أنه لن يترك أرضه، وسيظل متمسكًا بها حتى آخر ساعة في عمره.

وشهدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة في هجمات المستوطنين ضد المزارعين خلال حصد الزيتون على امتداد مدن الضفة، كما مُنع مزارعون من الوصول إلى أراضيهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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