مظاهرات في مدن أوروبية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان (فيديو)

شهدت مدن أوروبية عدة، اليوم السبت، سلسلة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية تنديدًا بالحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك الحرب على لبنان.

وخرجت المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة الألمانية برلين ومدينة لاهاي الهولندية ومدينة ميلانو الإيطالية ومدينة هلسنبوري بالسويد ومدينة زيوريخ السويسرية ومانشستر الإنجليزية، حيث نظم آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين مظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وخرج الآلاف في العاصمة السويدية ستوكهولم، للتظاهر من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، حيث تجمَّع المتظاهرون في منطقة أودينبلان، وساروا اتجاه مبنى البرلمان.

وانتقد المتظاهرون في الهتافات التي رددوها سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في “الإبادة الجماعية” التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورددوا هتافات منها “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة” “ونتنياهو مجرم”.

وفي باريس، خرج آلاف المحتجين للمطالبة بوقف إطلاق النار رافعين لافتات تطالب بوقف الحرب ومحاكمة المسؤولين عنها.

وردد المتظاهرون هتافات عدة من بينها “أوقفوا القصف” و”أوقفوا قصف المستشفيات”.

وشهدت مدينة مانشستر الإنجليزية خروج مظاهرة طالب المشاركون فيها بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنهاء حصار القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي لاهاي، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بـ”الإبادة الجماعية” التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة، داعين المجتمع الدولي إلى ضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الشعب الفلسطيني.

وتأتي تلك المظاهرات تنديدًا بحرب جيش الاحتلال المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وبداية حربه على لبنان مطلع أكتوبر الجاري.