معدل قياسي.. حزب الله يشن 46 هجومًا ضد إسرائيل في يوم واحد (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، عن عدد قياسي من العمليات ضد إسرائيل بلغ 48 عملية، وهو المعدل الأعلى منذ بداية الحرب مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الحزب إنه تصدى اليوم لمحاولات “تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية”، كما نفذ عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال ومستوطنات في شمال وعمق إسرائيل.

ونشر حزب الله مشاهد قال إنها لاستهداف دبابة إسرائيلية من طراز “ميركافا” في مستوطنة زرعيت.

كما نشر الحزب مشاهد توثق قصف مستوطنتي كرمئيل ونهاريا شمالي إسرائيل، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين ومستوطنين جراء هذا القصف.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 جنود في مواجهات بشمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد العسكريين القتلى خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 13، بينهم 10 في جنوب لبنان.

ويؤكد الحزب مع كل بيان يعلن فيه عن تنفيذ عملية أنها تأتي دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، و”ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وفيما يلي أبرز العمليات التي أعلن عنها الحزب الجمعة:

1- شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية، أمس الخميس، على تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي و”أصابت أهدافها بِدقة”.

2- شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية، أمس الخميس، على تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستوطنة يعرا و”أصابت أهدافها بِدقة”.

3- استهداف تجمع لقوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.

4- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي بين مسكفعام وعديسة بصلية صاروخية.‏

5- قصف مقاتلو المقاومة الإسلامية قاعدة الكرمل جنوب حيفا بصلية صاروخية نوعية.‏

6- استهداف تجمع لقوّات الاحتلال الإسرائيلي شمالي كفرجلعادي بصلية صاروخية.‏

7- استهداف موقع حبوشيت بِصلية صاروخية.

8- استهداف تجمع لِقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

9- استهداف تجمع لقوّات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.‏

10- استهداف تجمع لِقوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مروحين بِصاروخين موجهين و”أوقعنا فيه إصابات مؤكدة”.

11- استهداف دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين بِصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها، وفقًا للبيان.

12- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية.

13- استهداف تجمع لِقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.

14- شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع البغدادي وأصابت أهدافها بدقة.

15- استهداف تجمع لِقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لِبلدة عيترون بِقذائف المدفعية.

16- استهداف تجمع لِقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بِصلية صاروخية.

17- استهداف تجمع لِقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.

18- استهداف مستعمرة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة.

19- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بِصلية صاروخية.

20- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا للمرة الثانية بِصلية صاروخية.

21- استهداف مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية.

22- تصدى مقاتلو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض – جو وإجبارها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

23- استهداف دبابة ميركافا قرب موقع مسكفعام بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وفقًا للبيان.

24- استهداف دبابة ميركافا على طريق مركبا-عديسة بصاروخ موجّه، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وإجبار قوة إسرائيلية مرافقة لها على الانسحاب إلى موقع العبّاد، وفقًا للبيان.

25- شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتي 36 و210) شرق مدينة صفد وأصابت أهدافها بِدقة.

26- استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة عديسة بِصاروخين موجهين مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.

27- بعد تقدّم قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا، ولدى وصولها إلى نقطة المكمن استهدفها مقاتلو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وأمطروا القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح، وفقًا للبيان.

28- استهداف تجمع لقوّات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

29- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا للمرة الثالثة بِصلية صاروخية.

30- استهداف قوة إسرائيلية مؤلفة من 12 جنديًا على أطراف بلدة عديسة بصاروخ موجّه أوقع فيهم إصابات مؤكدة، وبعد 20 دقيقة تدخلت آلية عسكرية من نوع هامر في داخلها 4 جنود لمساندة القوة الأولى فاستهدفها المقاتلون بصاروخ موجّه ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح، وفقًا للبيان.

31- استهداف مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافه زيف بصلية صاروخية.

32- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.

33-استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المنارة بقذائف المدفعية.

34- استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

35- استهداف قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 جنود قرب آلية في حي الوزاني في بلدة كفركلا، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

36- استهداف قوة إسرائيلية ثانية مؤلفة من 3 جنود قرب آلية في حي الوزاني في بلدة كفركلا، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

37- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

38- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي بين كفركلا والمطلة بِصلية صاروخية.

39- استهداف مستعمرة حتسور بِصلية صاروخية.

40- قصف مقاتلو المقاومة الإسلامية قاعدة رامات ديفيد الجوية بصاروخ نوعي.

41- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية.

42- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

43- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند عبّارة كفركلا بِصلية صاروخية.

44- استهداف مستعمرة كتسرين بِصلية صاروخية.

45- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بِصلية صاروخية.

46- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية.

47- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية.

48- استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.