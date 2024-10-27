إعلام إسرائيلي: واشنطن كانت متأهبة لإنقاذ الطيارين لو فشل الهجوم على إيران

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أسطولًا من المقاتلات الأمريكية كان متأهبًا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين لو فشل الهجوم على إيران.

وذكر تقرير للإذاعة أن “إسرائيل نسقت مع الولايات المتحدة خطة لإنقاذ الطيارين في حال فشل الهجوم. لم يهاجم الأمريكيون إيران بأنفسهم، لكن أسطولًا من طائرات القيادة المركزية الأمريكية (AFCENT) كان متأهبًا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين”.

ولفتت الإذاعة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي أعد خطة مستقلة لإنقاذ الطيارين دون مساعدة أمريكية، على حد وصفها.

تصريحات عباس عراقجي

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة شاركت في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران بشكل واضح.

وقال “الأمريكيون وفروا ممرًّا جويًّا لسلاح الجو الصهيوني، والتجهيزات الدفاعية التي أرسلوها إليهم سابقًا تُعَد نوعًا من المشاركة في العمليات الأخيرة”.

وأضاف “نعتقد أن مشارکة الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني في خلق التوتر بالمنطقة أمر واضح تمامًا”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن هجومًا استمر 4 ساعات على إيران، السبت، تسبب في مقتل 4 جنود إيرانيين، وفق تصريحات رسمية إيرانية، بينما أكدت إسرائيل أن الهجوم استهدف منشآت عسكرية حيوية، تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيرانية، وبالبرنامج النووي الإيراني.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن إيران من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأوضح عراقجي أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها “لا حدود له”، مضيفًا “سندافع عن أرضنا ووطننا”.