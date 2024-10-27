استشهاد 3 مسعفين جراء غارة إسرائيلية على بلدة “عين بعال” جنوبي لبنان (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مسعفين من (جمعية الرسالة للإسعاف الصحي – الدفاع المدني في بلدة عين بعال) التابعة لحركة أمل، الحليف الرئيس لـ(حزب الله) بغارة إسرائيلية استهدفت مركزهم الطبي في إحدى قرى جنوب لبنان.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا، أظهر الغارات الإسرائيلية التي شنها جيش الاحتلال على بلدة عيب بعال وتصاعد الدخان الكثيف في السماء جراء الضربات.

ونعت حركة أمل (يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري)، في 3 منشورات على حسابها عبر منصة “إكس”، اليوم الأحد، كلًا من حسن صبحي شبلي (مواليد 1992)، وأحمد محمود مراد (مواليد 1977)، وصبحي موسى شبلي (مواليد 1955).

وذكر بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن “الحصيلة الإجمالية للقتلى من المسعفين منذ بدء العدوان ارتفعت إلى 167 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 275”.

وشدد البيان على أن استهداف المسعفين يمثل جريمة حرب، ومن واجب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووضع حد لها.

وأسفرت الحرب على لبنان إجمالا، عن 2653 شهيدا و12360 مصابا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية معلنة حتى مساء الخميس.