السيسي يكشف تفاصيل مبادرة مصرية لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن القاهرة طرحت مبادرة لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، تبدأ بيومين، ثم 10 أيام.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بالقاهرة، قال السيسي “طرحنا مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين لتبادل 4 أسرى إسرائيليين مع بعض المعتقلين الفلسطينيين (لم يحدد عددهم)”.

وأضاف السيسي “ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات”.

وأكد السيسي أن مصر ضد أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة لخارج القطاع، لأنه لا يصب في صالح القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، قاطع ذوو أسرى إسرائيليين في قطاع غزة خطابا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، خلال مراسم تأبين رسمية لقتلى الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة، وطالبوه بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وأعرب ممثلو الأسرى المحتجزين في غزة عن غضبهم تجاه سياسات الأمن الإسرائيلية التي وصفوها بالفاشلة.

وتواجه إدارة نتنياهو ضغطا عاما ودبلوماسيا لمضاعفة الجهود والتوصل إلى اتفاق، لتأمين إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وأمس السبت، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان إن نتنياهو يواصل المماطلة، ولا نية لديه لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع).

من جانبها، تصر حركة (حماس) على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب، وإبرام صفقة تبادل أسرى للقبول بأي اتفاق.

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة (حماس) مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.