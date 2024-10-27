حرائق واعتراضات في شمال إسرائيل جراء صواريخ ومسيرات من لبنان (فيديو)

أظهرت مقاطع متداولة محاولات اعتراض لمسيّرات وصواريخ في شمال إسرائيل، وتصاعد الدخان بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان، يوم الأحد.

وأظهر مقطع متداول محاولة اعتراض مسيّرة في “شافي تسيون” شمالي عكا، فيما أظهر مقطع آخر صواريخ الدفاع الجوي في سماء المدينة لاعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقت من لبنان.

وأظهر مقطع متداول تصاعد الدخان جراء سقوط صاروخ على مدينة نهاريا، شمالي إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان، مضيفا أنه نجح في اعتراض بعضها.

وأعلن (حزب الله) اللبناني، اليوم الأحد، في بيانات منفصلة أنه “شنّ هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية في منطقة بارليف الصناعية جنوب شرق عكا”.

كما أعلن الحزب استهداف “قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة”.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا “تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية”.

وذكر في بيان منفصل أنه قصف “مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية” تنفيذا للتحذير الذي وجّهه الحزب، أمس السبت، لـ25 من مستوطنات شمالي إسرائيل بإخلائها فورا.