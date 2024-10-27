شاهد: حزب الله يستهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصدر حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، بيانًا أكد فيه “استهداف تجمُّع لقوات العدو الإسرائيلي عند باحة المدخل الشمالي لموقع المرج بمسيَّرة انقضاضية، أصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح”.

كما بث الإعلام الحربي التابع للحزب مشاهد من عملية استهداف تجمُّع لجنود جيش الاحتلال في مستوطنة “شوميرا” شمالي إسرائيل، أول أمس الجمعة. كما شن هجومًا ‏جويًّا بسرب من المسيَّرات الانقضاضية على شركة “يوديفات” للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت أن الحزب ضرب بدقة مصنعًا لتجميع مكونات الطيران في المنطقة الصناعية “بارليف” غربي عكا.

تحذير سكان المستوطنات

كان حزب الله قد وجَّه تحذيرًا، أمس السبت، لسكان 25 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالبهم فيه بالنزوح منها فورًا، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي “حوَّل هذه المستوطنات إلى نقاط انتشار واستقرار له”.

وأكد الحزب أن هذه المستوطنات “أصبحت أهدافًا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية”.

وفي إطار هذا التحذير، أصدر الحزب 22 بيانًا عسكريًّا عن عمليات التصدي لمحاولات تقدّم الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، والتصدي لمسيَّرات العدو وطائراته الحربية، وكذلك العمليات التي قام بها ضد مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي ومستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة وعمقها.

وشملت هذه العمليات مستوطنة شوميرا، كريات شمونة، بلدة عيتا، قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في صفد)، ‏الكريوت شمال مدينة حيفا، قاعدة أييليت، منطقة المشيرفة في رأس الناقورة، وكذلك مستوطنات “شلومي ومتسوفا وجعتون ويسود همعلاه”.

خسائر الجيش الإسرائيلي

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل 4 عسكريين بينهم 3 ضباط في معارك بجنوبي لبنان، رائد ونقيبين وجندي، من قوات الاحتياط بالكتيبة 8207 لواء ألون.

وأوضح البيان أن القتلى هم النقيب أبراهام يوسف غولدبرغ (43 عامًا) حاخام عسكري، والنقيب عميت شايوت (29 عامًا) قائد فصيلة في الكتيبة، والرائد إلياف عمرام أبيتبول (36 عامًا) نائب قائد سريّة، والرقيب جلعاد المليح (30 عامًا)، دون ذكر ملابسات مقتلهم.

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود بجروح خطرة في المعركة التي قُتل فيها 4 آخرون من الكتيبة 8207 بجنوبي لبنان.