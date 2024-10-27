شاهد: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة غزة

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، في ثاني استهداف للمدرسة خلال أيام.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة مباشر أن الشهداء والمصابين سقطوا باستهداف مدرسة أسماء في مخيم الشاطئ، وسبق أن استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، بقصف جوي إسرائيلي استهدف المدرسة في 19 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مجزرة بيت لاهيا

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بوقوع مجزرة جديدة في قطاع غزة، أمس السبت، حيث استشهد وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي استهدف منطقة سكنية في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأوضحت مصادر للجزيرة مباشر أن 35 فلسطينيًّا على الأقل استشهدوا بينهم نساء وأطفال، في حين أصيب آخرون، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مربعًا سكنيًّا يضم خمسة منازل قرب الدوار الغربي في بيت لاهيا. وتعود هذه المنازل لعائلات أبو شدق والمصري وسلمان.