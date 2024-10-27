نتنياهو يرد على تقرير ربط اختيار الأهداف في قصف إيران بضغوط واشنطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، السبت، إن إسرائيل اختارت الأهداف التي هاجمتها في إيران بناء على مصالحها الوطنية وليس وفقا لما أملته عليها واشنطن.

وجاء البيان ردا على تقرير لقناة تلفزيونية محلية قال إن إسرائيل تجنبت مهاجمة منشآت الغاز والنفط الإيرانية بسبب الضغوط الأمريكية.

وقال بيان نتنياهو إن التقرير التلفزيوني “كاذب تماما”.

وأضاف المكتب أن “إسرائيل اختارت مسبقا أهداف الهجوم وفقا لمصالحها الوطنية، وليس وفقا للإملاءات الأمريكية. هكذا كان، وهكذا سيكون”.

ولم يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علنا بعد الضربات.

من جهة أخرى نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن “إسرائيل اختارت عدم مهاجمة أهداف لها علاقة بالبرنامج النووي أو الطاقة هذه المرة”.

لكن المصدر قال إن نتنياهو أوضح أن إسرائيل لن تسمح بحصول طهران على أسلحة نووية، مضيفا أن “هناك أهدافا إضافية في السلة في حال قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى”، مؤكدا أن “كل شيء في الوقت المناسب”.

ترحيب وإشادة

وأشاد الرئيس إسحق هرتسوغ بالولايات المتحدة ووصفها بأنها “حليف حقيقي” عندما يتعلق الأمر بالتعاون المتبادل.

وكتب هرتسوغ على إكس “أود بشكل خاص أن أشكر صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة لكونها حليفا حقيقيا، وللتعاون العلني والسري”.

بدوره رحب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالهجوم ضد إيران بوصفه “ضربة أولى” لإلحاق الضرر بالمصالح الاستراتيجية لإيران.

لكنه أكد أن القضاء على التهديد الإيراني يظل “واجبا تاريخيا” على إسرائيل.

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فرحب بالغارات، لكنه انتقد نطاقها المحدود قائلا إن “قرار عدم ضرب أهداف استراتيجية واقتصادية كان خاطئا. كان بإمكاننا، بل كان ينبغي لنا، أن نجعل إيران تدفع ثمنا أعلى بكثير”.

أما الوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس فأشاد بالهجوم، قائلا إنها تمثل “مرحلة جديدة في حربنا ضد النظام الإيراني، وتلحق أضرارا كبيرة ردا على محاولاتهم الفاشلة إلحاق الأذى بإسرائيل، كما تمهد لعمليات مستقبلية”.

واعتبر أن الضربات على إيران “ليست أكثر من جزء بسيط من الضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل بالنظام، إذا اختار مواصلة عدوانه”.