استقبال حافل لماكرون لدى وصوله إلى المغرب (فيديو)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، إلى المغرب في مستهل زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وكان العاهل المغربي محمد السادس على رأس مستقبلي الرئيس الفرنسي لدى وصوله في مطار الرباط.

وبعد جلسة في المطار، اصطحب العاهل المغربي ضيفه إلى القصر الملكي في موكب شق شوارع رئيسية في المدينة، بينما كانا يحيّيان جموعًا من المغاربة انتظروا على جانبَي طريق الموكب.

وتأتي زيارة ماكرون للمغرب بعد توتر شاب العلاقات بين البلدين، مما أدى إلى إرجاء الزيارة التي كانت مقررة أساسًا في مطلع عام 2020، بعد زيارة أولى في 2017 وثانية في 2018.

وجاء التوتر على خلفية قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات الدخول الممنوحة إلى مواطني المغرب، وتونس والجزائر أيضًا، بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها”.

وانتهت الأزمة عقب إعلان المغرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعيين سميرة سيطايل سفيرة جديدة لدى باريس، بعد بقاء المنصب شاغرًا نحو سنة كاملة، وسط استمرار التوترات بين البلدين.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس ماكرون -في رسالة إلى الملك محمد السادس- دعم حل قضية الصحراء الغربية “في إطار السيادة المغربية”، الذي ينص على منح الإقليم حكمًا ذاتيًّا موسعًا في الإقليم تحت سيادته.

ومن المقرر أن يلقي ماكرون كلمة أمام البرلمان المغربي بغرفتيه.