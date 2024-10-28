العراق يحتج رسميا على الانتهاك الإسرائيلي لمجاله الجوي

تقدّمت الحكومة العراقية بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت “إدانة الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بخرق طائراته المعتدية أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم 26 تشرين الأول الجاري”.

وأشار البيان، الذي نشره الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاثنين، إلى أن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وجّه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي، بشأن هذا الخرق، طبقًا لبنود اتفاق الإطار الإستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة اتجاه أمن وسيادة العراق.

وأكد البيان “التزام الحكومة العراقية الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه، وأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وعدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصًا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة”.

كما نوه البيان إلى “حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل”.

وكانت الحكومة العراقية، قد نددت بالهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران، وأكدت الحكومة “تضامنها ووقوفها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وفق نص البيان.