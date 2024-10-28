اللحظات الأولى لسلسة غارات إسرائيلية عنيفة على صور جنوبي لبنان (فيديو)

شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق بمدينة صور جنوبي لبنان، عقب وقت قصير من إنذارات بالإخلاء.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن “الطيران المعادي شن غارته الأولى بعد التهديد الاسرائيلي على مدينة صور، واستهدفت شقة سكنية في شارع أفران بحر”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظة القصف على عدد من المباني والشقق السكنية في أكثر من شارع بمدينة صور.

وأظهرت المشاهد تصاعد الدخان الكثيف جراء الغارات فوق المباني، وهلع الناس، وتهدُّم بعض البيوت.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة بافليه، أثناء مراسم تشييع أحد الشهداء في غارة سابقة بالمنطقة.

وتأتي هذه الغارات عقب غارات مماثلة طالت فجرًا وسط المدينة، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، وفق حصيلة وزارة الصحة.

وفي وقت سابق اليوم، أنذر جيش الاحتلال سكان منطقة صور بالإخلاء فورًا قبيل مهاجمتها والتوجه إلى شمال نهر الأولي، بزعم وجود أهداف لحزب الله فيها.

وكان جيش الاحتلال قد أغار على بلدات عدة جنوبي لبنان، وتسببت الغارات الجوية التي استهدفت سابقًا منطقة كفرجوز في أضرار كبيرة بعشرات المباني والمتاجر جراء الصواريخ الارتجاجية المدمرة التي ألقتها طائرات الاحتلال، وأضرار في مستشفيَي نبيه بري الحكومي والنجدة الشعبية القريبَين من مكان الاستهداف.