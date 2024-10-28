المقاومة في غزة تقصف مواقع للاحتلال بالصواريخ والهاون (فيديو)

أعلنت فصائل من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، قصف مواقع لقوات للاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ وقذائف الهاون.

كتائب الأقصى

عرضت كتائب الأقصى مشاهد لقصف “جنود العدو الصهيوني وآلياته المتمركزة في محور ‘نتساريم’ بصواريخ قصيرة المدى عيار 107″، حسب بيان على قناتها على تلغرام.

وفي بيان آخر، أعلنت كتائب الأقصى “قنص جندي صهيوني متمركز في أحد المباني بمحيط نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة”.

كتائب المجاهدين

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مقطعًا مصورًا لاستهداف “موقع كيسوفيم العسكري شرق المحافظة الوسطى بعدد من صواريخ حاصب 111”.

عملية مشتركة

نشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الفلسطينية، مقطعًا مصورًا لعملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الاثنين.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين في بيان إنها قصفت مع سرايا القدس “موقع تحكم وسيطرة للعدو الصهيوني في جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون”.