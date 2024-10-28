بايدن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بصوته في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأدلى بايدن بصوته في دائرة الانتخابات بولاية ديلاوير، على مسافة ليست بعيدة عن منزله خارج مدينة ويلمنغتون بالولاية، حيث اصطف الناخبون في الشارع انتظارًا للإدلاء بأصواتهم.

وتحدَّث بايدن مع الناخبين أثناء انتظاره في الطابور للإدلاء بصوته، وساعد في دفع امرأة مُسنة على كرسي متحرك كانت أمامه.

وانتظر الرئيس في الطابور نحو 40 دقيقة قبل الإدلاء بصوته.

وسلَّم بايدن بطاقة هويته إلى موظف الانتخابات الذي جعله يوقع على استمارة، وأعلن “جوزيف بايدن يصوت الآن”.

وخارج مركز الاقتراع، سئل بايدن عما إذا كان يعتقد أن الديمقراطيين -ومن بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس- سيفوزون في الانتخابات، ورد قائلًا “أعتقد أننا سنفوز”.

وبعد إدلائه على نحو مبكر بصوته في الانتخابات الرئاسية، قال بايدن في تصريحات للصحفيين إن إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا يشكّل تطورًا خطيرًا، وسط مخاوف غربية من استخدامهم في الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية.

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.