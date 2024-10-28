بعد رسالة “للنظام الصهيوني”.. وقف حساب المرشد الإيراني باللغة بالعبرية على منصة إكس

أوقفت منصة إكس حسابًا جديدًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، كان قد أنشأه باللغة العبرية، بدعوى أنه ينتهك قواعد المنصة.

وكان خامنئي، بعد يوم من إطلاق حسابه باللغة العبرية قد وجّه رسالة إلى “النظام الصهيوني”، قال فيها: “إن النظام الصهيوني (إسرائيل) أخطأ في حساباته فيما يتعلق بإيران”.

وأضاف: “سنجعله (إسرائيل) يفهم ما لدى الشعب الإيراني من قوة وقدرة ومبادرة ورغبة”.

המשטר הציוני עשה טעות, וטעה בחישוב שלו לגבי איראן. נגרום לו להבין איזה כוח, יכולת, יוזמה ורצון יש לאומה האיראנית.

— Khamenei.ir Hebrew (@Khamenei_Heb) October 27, 2024

وجاء التعليق في سياق رد المرشد الإيراني الأعلى على الهجوم الذي شنته إسرائيل ضد إيران السبت الماضي. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن خامنئي، الأحد، قوله إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل، مضيفا أنه “لا ينبغي التقليل من شأن الشر الذي ارتكبه النظام الصهيوني قبل ليلتين أو المبالغة فيه”.

رسالة بالعبرية من خامنئي إلى “النظام الصهـيـوني”.. هذه تفاصيلها#الجزيرة_مباشرhttps://t.co/KRpEkB2sqZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2024

وبعد أن نشر خامنئي تغريدته الأولى على حسابه بالعبري، وكتب فيها “إسرائيل ستزول”، رد عليه وزير الخارجية الإسرائيلي باللغة الفارسية، قائلًا “إسرائيل باقية”.