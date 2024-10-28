حزب الله يعرض مقطعا يوثق تصديه لقوات برية إسرائيلية توغلت في لبنان (فيديو)

عرض (حزب الله) مقطعا يوثق تصديه لقوات برية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها التوغل في الأراضي اللبنانية.

وأوضح الحزب في بيان تعليقا على مقطع “الفيديو” أنه يتضمن مشاهد من التصدي “لتوغل قوات جيش العدو الإسرائيلي في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين على الحدود اللبنانية الجنوبية”، يوم الجمعة الماضي.

وعرض مقطع “الفيديو” لرصد آليات قوات الاحتلال خلال عملية التوغل، ثم استهدافها بالصواريخ وقذائف الهاون وملاحقتها بالنيران حتى انسحابها.

كما نشر (حزب الله) مقطع “فيديو” يتضمن “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة يسود همعلاه شمال فلسطين المحتلة”، السبت الماضي.

وأعلن الحزب، يوم الأحد، عن 29 عملية نفذها ضد جيش الاحتلال شملت استهداف قواته في جنوبي لبنان وقصف ومواقعه ومستوطنات في شمالي إسرائيل “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه”.

وفيما يلي العمليات التي أعلن (حزب الله) تنفيذها يوم الأحد:

استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة “حولا” بصاروخ موجّه.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية شمالي شرقي مستوطنة “المنارة” بمسيّرة انقضاضية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية عند باحة المدخل الشمالي لموقع “المرج” بمسيّرة انقضاضية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.

استهداف قاعدة “زوفولون” للصناعات العسكرية، ‏شمال مدينة حيفا، بصلية صاروخية كبيرة.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “المالكية” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “كرمئيل” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “مرغليوت” بصلية صاروخية.

استهداف مربض “الزاعورة” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “المنارة” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية عند أطراف بلدة “عيترون” بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “المنارة” بصلية صاروخية للمرة الثانية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية جنوبي بلدة “الضهيرة” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “مسكفعام” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية عند أطراف بلدة “عيترون” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في “خلة نايف” عند أطراف بلدة “حولا” بصلية صاروخية.

تصدي ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع الغربي ‏بصواريخ أرض – جو ‏وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط مستوطنة “بيريا” بصلية صاروخية.

تصدي ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي لمسيّرة “هرمز 900” في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة “عيترون” بصلية صاروخية.

قصف مستوطنات “كريات شمونة” و”نهاريا” و”إييليت هشاحر” بصليات صاروخية في إطار التحذير الذي وجّهه الحزب لعدد من مستوطنات الشمال.

استهداف مستوطنة “كفريوفال” بمسيّرتين انقضاضيتين.

استهداف مستوطنة “سعسع” بمسيّرتين انقضاضيتين.

استهداف مستوطنة “زرعيت” بمسيّرة انقضاضية.

استهداف مستوطنة “شوميرا” بمسيّرة انقضاضية.

استهداف ثكنة “ابل القمح” بصلية صاروخية.

استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “مسكفعام” بصلية صاروخية.

ونشر (حزب الله) “مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا شمال فلسطين المحتلة”، يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، مقتل 5 عسكريين وإصابة 5 بجروح خطرة في المعارك جنوبي لبنان.

كما أعلن رصد إطلاق نحو 90 صاروخا من لبنان خلال يوم الأحد.