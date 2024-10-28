رسالة بالعبرية من خامنئي إلى “النظام الصهيوني”.. هذه تفاصيلها

بعد يوم من إطلاق حسابه باللغة العبرية على منصة “إكس”، وجه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي رسالة إلى “النظام الصهيوني”.

وقال خامنئي في المنشور إن “النظام الصهيوني (إسرائيل) أخطأ في حساباته فيما يتعلق بإيران”.

وأضاف: “سنجعله (إسرائيل) يفهم ما لدى الشعب الإيراني من قوة وقدرة ومبادرة ورغبة”.

המשטר הציוני עשה טעות, וטעה בחישוב שלו לגבי איראן. נגרום לו להבין איזה כוח, יכולת, יוזמה ורצון יש לאומה האיראנית. — Khamenei.ir Hebrew (@Khamenei_Heb) October 27, 2024

ويأتي التعليق في سياق رد المرشد الإيراني الأعلى على الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد إيران.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن خامنئي، يوم الأحد، قوله إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل، مضيفا أنه “لا ينبغي التقليل من شأن الشر الذي ارتكبه النظام الصهيوني قبل ليلتين أو المبالغة فيه”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات من مقاتلاته هاجمت، فجر السبت، مصانع صواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران.

وأعلن الجيش الإيراني مقتل أربعة عسكريين جراء الضربات التي ألحقت “خسائر محدودة” طالت “بعض أنظمة الرادار”.